Filterschlamm aus dem Fellbacher Schwimmbad gelangt am Freitagmittag in Erbach und Rems – und ruft Einsatzkräfte auf den Plan.

Ein technischer Fehler an der Kläranlage hat am Freitagmittag zu einer zeitweisen Schwarzfärbung des Erbachs und der Rems geführt. Nach Angaben der Stadt Fellbach wurde Filterschlamm aus einem Schwimmbad nicht in die Kläranlage, sondern in den Notüberlauf gepumpt. Teile des Schlamms gelangten dadurch ungefiltert über den Schüttelgraben und den Erbach in die Rems. Eine Gesundheitsgefährdung oder akute Wassergefährdung bestehe nicht, teilt die Stadt mit.

Der Filterschlamm wird laut Stadt normalerweise im Schwimmbad gesammelt und regelmäßig von einem beauftragten Unternehmen per Tanklaster zur Kläranlage gebracht. Dort kam es demnach zu dem technischen Fehler: Der Schlamm wurde in den Überlauf geleitet statt in die Kläranlage. Die Mitarbeitenden der Stadtentwässerung leiteten Sofortmaßnahmen ein und informierten die Feuerwehr. Teile der Rems und des Erbachs färbten sich dunkel. Foto: Blaulichtzentrale.de Die Feuerwehren Fellbach und Waiblingen pumpten gemeinsam mit Mitarbeitenden der Stadtentwässerung Fellbach den verbliebenen Schlamm aus dem Schüttelgraben beziehungsweise Erbach zurück in die Kläranlage. Der Erbach wurde dafür nach Angaben der Stadt kurzzeitig gestaut, um die Schlammrückstände zurückpumpen zu können. Experten seien vor Ort und kontrollierten die Wasserqualität.

Warum sich das Wasser dunkel färbte

In Schwimmbadfiltern sammeln sich laut Mitteilung vor allem Schmutzpartikel, die mit Aktivkohle gebunden werden. Dazu zählen Haut- und Haarpartikel, Staub, Sand und Ähnliches. Fäkalien enthalte der Filterschlamm nicht. Die Aktivkohle, die eigentlich der Reinigung des Wassers dient, habe durch die plötzlich hohe Konzentration das Bachwasser dunkel gefärbt. Diese Färbung trete bereits bei niedrigen Konzentrationen auf und setze sich auch in der Rems fort. Sie werde sich nach und nach auflösen.

Das Landratsamt wurde laut Stadt sofort informiert. Eine Gesundheitsgefährdung bestehe derzeit nicht, dies bestätigten laut der Mitteilung Mitarbeitende der Stadtentwässerung sowie des Landratsamts. Die Wasserqualität werde weiter kontrolliert.

Vorsorglich solle die Rems in den Bereichen der Verfärbung nicht betreten werden.