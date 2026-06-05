Filterschlamm aus dem Fellbacher Schwimmbad gelangt am Freitagmittag in Erbach und Rems – und ruft Einsatzkräfte auf den Plan.
05.06.2026 - 15:34 Uhr
Ein technischer Fehler an der Kläranlage hat am Freitagmittag zu einer zeitweisen Schwarzfärbung des Erbachs und der Rems geführt. Nach Angaben der Stadt Fellbach wurde Filterschlamm aus einem Schwimmbad nicht in die Kläranlage, sondern in den Notüberlauf gepumpt. Teile des Schlamms gelangten dadurch ungefiltert über den Schüttelgraben und den Erbach in die Rems. Eine Gesundheitsgefährdung oder akute Wassergefährdung bestehe nicht, teilt die Stadt mit.