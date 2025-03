Seit 2001 ist Stephen Crane Technischer Leiter der Tri-Bühne. Der Deutsch-Brite ist nicht nur hinter den Kulissen gefragt. Als Darsteller steht er auch selbst im Rampenlicht.

Andrea Kachelrieß 02.03.2025 - 15:06 Uhr

Er kann Beleuchtung und Bühnenbild, Schauspielen und Schweißen, Effekte, Elektrik und Englisch sowieso. Bevor Stephen Crane vor 31 Jahren im Theater Tri-Bühne landete, bog er auf seinem Lebensweg ein paar Mal ziemlich scharf ab: Aufs Bildhauerstudium in Birmingham folgte 1983 ein Job am Institut für Heizung, Lüftung und Klimatechnik der Uni Stuttgart; danach arbeitete er als Trickkameramann für verschiedene audiovisuelle Studios, bevor er 1993 als Techniker zur Tri-Bühne stieß. Als „lucky bastard“ beschreibt sich der Deutsch-Brite in seiner Kurzvita auf der Internetseite des Theaters, als Glückspilz also. Denn der 64-Jährige ist an einem Ort gelandet, an dem er mit all seinen Talenten gefragt ist.