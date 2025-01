In festlichem Rahmen werden Matthias Schultheiß und Simon Salin als Ortsbeauftragter des THW beziehungsweise Stellvertreter verabschiedet.

Nathalie Mainka 12.01.2025 - 15:49 Uhr

Was erzählt man, wenn man als Ortsbeauftragter des Technischen Hilfswerkes Leonberg nach drei Amtszeiten den Stab in andere Hände gibt und gefragt wird, was in den letzten 15 Jahren so los war? „Da könnte ich ein Buch drüber schreiben, für heute Abend wären das zu viele Geschichten“, sagte Matthias Schultheiß bei seiner feierlichen Verabschiedung von dieser Position an der Spitze des Ortsverbandes am Freitagabend in der Leonberger Steinturnhalle. Eingeladen zu dieser Veranstaltung, bei der auch Schultheiß‘ Stellvertreter Simon Salin verabschiedet wurde, waren Vertreter – ja, zumeist männlich – aus der Wirtschaft, Politik, anderen THW-Ortsverbänden, sowie Vertreter aller Blaulichtorganisationen.