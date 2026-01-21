Der bayerische Raketenhersteller Isar Aerospace ist kein Start-up wie jedes andere: Erfolg oder Misserfolg sind ein Prüfstein für die Frage, ob Europa eigenständig im Weltraum agieren kann.
21.01.2026 - 13:30 Uhr
Ottobrunn - Der deutsche Raketenhersteller Isar Aerospace hat den geplanten zweiten Testflug seiner Spectrum-Rakete verschoben. Grund ist laut Mitteilung des Unternehmens ein Problem mit einem Druckventil. Ein neues angepeiltes Startdatum soll in Kürze bekanntgegeben werden, wie es in der kurzen Notiz auf der Plattform X hieß. Zuvor waren die Startvorkehrungen am norwegischen Weltraumbahnhof Andøya bereits weit gediehen.