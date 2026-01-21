Die Welt fiebert gespannt Donald Trumps Auftritt beim Weltwirtschaftsgipfel in der Schweiz entgegen. Doch auf dem Weg dorthin kommt es zu einem unplanmäßigen Zwischenfall.

US-Präsident Donald Trump ist auf seiner Reise zum Weltwirtschaftsforum in Davos von technischen Problemen ausgebremst worden. Die Regierungsmaschine mit dem Republikaner und seinem Begleittross machte kurz nach dem Start am späten Dienstagabend (Ortszeit) kehrt und flog zurück zum Militärflugplatz Joint Base Andrews nahe der US-Hauptstadt Washington. Die Besatzung an Bord der Air Force One habe ein „kleines elektrisches Problem“ festgestellt, deshalb habe man den Flug vorsichtshalber abgebrochen, teilte Trumps Sprecherin Karoline Leavitt mitreisenden Journalisten mit.

Von dem Militärflugplatz an der US-Ostküste aus sollte die Reise mit einem anderen Flugzeug fortgesetzt werden. Die mitreisenden Reporter berichteten, sie seien in die kleinere Air Force One - eine Boeing 757 - umgestiegen. Nun werde der Abflug nach Zürich erwartet.

Alle warten auf Trumps Rede

Die ungeplante Unterbrechung der Reise wurde rund eine Stunde nach dem Start der Präsidentenmaschine bekannt. Trumps Ankunft in der Schweiz, wo er am Nachmittag eine Rede beim Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos halten will, dürfte sich dadurch verzögern. Der ursprüngliche Plan sah vor, dass er dort um 14.30 Uhr eine Rede hält.

Der Auftritt des US-Präsidenten wird angesichts seiner Drohungen mit einer Annexion Grönlands, Zöllen gegen Verbündete und Plänen für einen umstrittenen „Friedensrat“ im Nachgang des Gaza-Kriegs große Aufmerksamkeit erfahren.

Trump reist mit der größten US-Delegation an, die das alljährliche Treffen der Topmanager und Spitzenpolitiker in den Schweizer Bergen je gesehen hat. Als Zentrale für ihren riesigen Tross haben die Amerikaner eine Kirche auserkoren.

