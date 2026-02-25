Neun Stunden Techno plus Aftershow-Event in einer besonderen Location: Der ID.Rave in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) steigt am Samstag, 28. Februar.
25.02.2026 - 08:00 Uhr
Ein kollektiver Raum aus Sound, Licht und Bewegung – das wird die Stadthalle in Vaihingen an der Enz am Samstag, 28. Februar, sein. Ab 17 Uhr erwartet die Besucher beim Singularity ID.Rave eine neunstündige Reise durch elektronische Klänge, getragen von einem vielseitigen regionalen Line-up mit Künstlern und Kollektiven aus Stuttgart, Pforzheim, Mühlacker, Karlsruhe und Mannheim.