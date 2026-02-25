Ein kollektiver Raum aus Sound, Licht und Bewegung – das wird die Stadthalle in Vaihingen an der Enz am Samstag, 28. Februar, sein. Ab 17 Uhr erwartet die Besucher beim Singularity ID.Rave eine neunstündige Reise durch elektronische Klänge, getragen von einem vielseitigen regionalen Line-up mit Künstlern und Kollektiven aus Stuttgart, Pforzheim, Mühlacker, Karlsruhe und Mannheim.

Der ID.Rave, ins Leben gerufen von Singularity aus Maulbronn, setzt laut der Ankündigung erneut auf die Förderung der regionalen Technoszene. Co-Veranstalter John Griesbacher erklärt: „Unser Ziel ist es, der lokalen Szene nicht nur eine Bühne zu geben, sondern sie aktiv in den Abend einzubinden. Neben Chillout-Areas und FoodTrucks setzen wir bewusst auf ein offenes Festival-Setting. Der ID.Rave ist so angelegt, dass sich zentrale Momente des Abends erst vor Ort entscheiden.“

Publikum wählt den Closing-Act

Ein Höhepunkt in diesem Jahr unterstreicht genau diesen Ansatz: Der so genannte Closing-Slot, also der letzte Programmpunkt des Abends, steht noch nicht fest. Drei regionale Kollektive haben die Chance, diesen Slot zu übernehmen – die Entscheidung liegt beim Publikum. Es kann vor Ort bis 23.30 Uhr abstimmen. Die beiden verbleibenden Kollektive übernehmen im Anschluss die Aftershow-Party.

Die Besucher erwartet ein neues Bühnen-Design – der DJ befindet sich inmitten des Publikums und schafft so eine besondere Nähe. Ein Ansatz, der den ursprünglichen Gedanken der Technokultur aufgreift. Nach dem offiziellen Ende um 2 Uhr setzt sich das Event an einer außergewöhnlichen Location fort: In der seit Jahren leerstehenden Wartehalle am Bahnhof Vaihingen findet die Aftershow bis 6 Uhr statt.

Wartehalle als limitierte Aftershow-Location

Die Nutzung der Wartehalle dient dabei nicht nur als atmosphärischer Abschluss der Nacht, sondern auch als Test für eine mögliche zukünftige Nutzung des Gebäudes als Veranstaltungsort. Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten ist die Kartenanzahl für die Aftershow stark begrenzt. Der Zutritt zur Wartehalle ist nur mit einem separaten Ticket möglich.

Musikalisch erwartet die Besucher eine Reise durch Subgenres – von Melodic und Progressive Techno über Groove bis zu Trance. Der Vorverkauf läuft auf www.singularity-festival.de, eine Abendkasse gibt es nur, wenn Tickets übrig sind.