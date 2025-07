Techno-Film „Rave On“: Aaron Altaras: „Ich finde es anstrengend, im Club nüchtern zu sein“

Techno-Filme sind peinlich! Zumindest meistens, findet Schauspieler Aaron Altaras. Was der Film „Rave On“, der am 23. Juli in Stuttgart zu sehen ist, besser macht, verrät er hier.

So roh, direkt und unverkrampft, so verstörend zartbitter hat bisher selten ein Film von der Clubkultur und der Technoszene erzählt: „Rave On“ von Nikias Chryssos und Viktor Jakovleski kommt zwar erst am 31. Juli in die Kinos, doch schon am Mittwoch, 23. Juli, ist er bei einer Preview im Stuttgarter Kino Delphi zu sehen. In „Rave On“ spielt Aaron Altaras („Unorthodox“, „Die Zweiflers“) einen Musiker in der Krise, der eine Nacht lang bei einem Selbstfindungstrip voller Techno, Drogen, und Halluzinationen durch einen Club irrt. Wir haben mit dem Schauspieler und DJ über das Rauschhafte von Techno, die Berliner Clubszene und seinen Bart gesprochen.