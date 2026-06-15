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  4. Midlife-Crisis auf Ibiza: Rüde Hagelstein rechnet mit dem DJ-Ego ab

Techno-Szene im Visier Midlife-Crisis auf Ibiza: Rüde Hagelstein rechnet mit dem DJ-Ego ab

Techno-Szene im Visier: Midlife-Crisis auf Ibiza: Rüde Hagelstein rechnet mit dem DJ-Ego ab
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Der ehemalige Watergate-Resident-DJ Rüde Hagelstein (DJ und Autor) präsentiert beim About Pop und About Night Festival sein Buch „DJs are dead“. Moderiert von David Nil Morsi (links). Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Ibiza, Koks und Midlife-Crisis: Rüde Hagelstein rechnet bei der Lesung seines neuen Romans humorvoll mit dem Club-Ego ab.

Stadtkind: Petra Xayaphoum (px)

„DJs are dead“ heißt der Roman, den Rüde Hagelstein vergangenen Samstag im Rahmen des About Pop und About Night Festivals auf Fridas Pier vorgestellt hat. Er ist nicht halb so dramatisch, wie der Titel vermuten lässt. Im Gegenteil, man kann sich auf eine gelungene Persiflage auf die Techno-Szene und sämtliche dort umtriebigen Nasen gefasst machen.

 

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Vom Clubbetreiber über den Artist Manager bis hin zum erfolgreichen Star – alles erzählt aus der Perspektive eines alternden DJs, dem man in der „School of Life“ höchstens ein gutgemeintes „stets bemüht“ attestieren würde. Das macht Hagelsteins Protagonisten aber gerade so nahbar und mittelmäßig sympathisch, dass man ihm mit Freude dabei zusieht, wie er ihn in der Manege an der Nase herumführt, gnadenlos. Das Buch hätte genauso gut „Die ehrenlose Midlife-Crisis eines DJs“ heißen können. „Ich wollte einen DJ zeigen, der mit seinem Ego auf die Fresse fällt, und ihn zerlegen“, gibt der Autor bei seiner Stuttgarter Lesung zu – und das gelingt ihm auch.

Für sein Vorhaben hat er, wie er sagt, den „größten DJ- Friedhof, den es gibt“, gewählt: Ibiza. Dort kumulieren am Ende all die Bemühungen des von Neid geplagten Protagonisten ohne Namen, sich karrieretechnisch nach oben zu kämpfen, mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln. Das schafft Hagelstein, der selbst lange Resident-DJ im Club Watergate war und nun mit seinen 46 Jahren in Tageszeitungen als sogenanntes „Techno-Urgestein“ durchgeht, mit einer großen Portion Lustigkeit und Ehrlichkeit auf 238 Seiten in eine sehr unterhaltsame Geschichte zu packen. Wieviel davon autobiografisch ist? „Für meine Eltern ist nichts davon autobiografisch“, sagt der Autor mit erhobenem Zeigefinger. Das freigiebige Konsumverhalten seines Protagonisten wird wohl etwas damit zu tun haben.

„Man muss nicht alles mitmachen, es muss authentisch bleiben“, sagt DJ Alexander Maier (Mitte) im Gespräch mit Hagelstein, Morsi und Haas (v.l.n.r.), als es darum geht, ob man sich im vertrauten Raum, dem Club, mit zunehmendem Alter fehl am Platz fühlt. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Die Lesung auf Fridas Pier, bei der Avid Nil Morsi moderiert und die Stuttgarter DJs Alexander Maier sowie Ferial Haas als Talk-Gäste geladen waren, ist einer seiner letzten Termine. Eine große Lesetour mit zwölf Stopps in verschiedenen deutschen Großstädten hat Hagelstein schon im vergangenen Jahr hinter sich gebracht. Am 25. Juni liest er noch in Hamburg.

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Nebenher nimmt der 46-Jährige seinen Roman als Hörbuch auf, was – seine Imitationskünste auf der Bühne miteinbezogen – sehr vielversprechend sein dürfte. Und auch am zweiten Teil, „Jesus Pose“, wird schon geschrieben. Hagelsteins namenloser Protagonist kehrt zurück aufs Land und sieht sich mit dem Schlimmsten konfrontiert, was einem Großstadt-DJ so passieren kann: das Leben auf dem Land (und ein rätselhafter Mord). Fun Fact: Mit Crowdfunding kann man sich in die Geschichte einkaufen. „Ihr kauft euch quasi in die Handlung ein und ich kauf mir davon Toastbrot“, schreibt Hagelstein auf Instagram. Fair.

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