Techno-Szene im Visier Midlife-Crisis auf Ibiza: Rüde Hagelstein rechnet mit dem DJ-Ego ab
Ibiza, Koks und Midlife-Crisis: Rüde Hagelstein rechnet bei der Lesung seines neuen Romans humorvoll mit dem Club-Ego ab.
Ibiza, Koks und Midlife-Crisis: Rüde Hagelstein rechnet bei der Lesung seines neuen Romans humorvoll mit dem Club-Ego ab.
„DJs are dead“ heißt der Roman, den Rüde Hagelstein vergangenen Samstag im Rahmen des About Pop und About Night Festivals auf Fridas Pier vorgestellt hat. Er ist nicht halb so dramatisch, wie der Titel vermuten lässt. Im Gegenteil, man kann sich auf eine gelungene Persiflage auf die Techno-Szene und sämtliche dort umtriebigen Nasen gefasst machen.