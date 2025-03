Ein neuer Sport-Trend landet in Stuttgart: Techno Yoga mit Raveletics im Studio Amore! Annalena Knies’ Start-up verbindet elektronische Beats mit dynamischen Vinyasa-Yoga-Sessions. Die DJ Kathi Oellbrunner liefert den Techno-Sound, während sich das Publikum durch die Flows bewegt. Eine energiegeladene Alternative zum klassischen Afterwork.

Petra Xayaphoum 26.03.2025 - 11:54 Uhr

Wer immer noch denkt, dass Techno und Yoga nicht zusammenpassen, war wahrscheinlich noch nie auf der Fusion, in Berlin oder in München oder oder oder. Ab dem 27. März muss man da auch nicht mehr hin, um sich vom Gegenteil zu überzeugen, denn Annalena Knies bringt mit ihrem Start-up Raveletics ebendiese beiden Welten zusammen und veranstaltet von nun an regelmäßig Techno-Yoga-Events im Stuttgarter Zwischennutzungskonzept Studio Amore.