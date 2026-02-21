Eine Gruppe Schüler aus Niedersachsen will den Sportunterricht mit KI gerechter machen. Ihre Idee hat es sogar bis zu den Olympischen Winterspielen geschafft.
21.02.2026 - 05:30 Uhr
Delmenhorst - Fünf Jugendliche aus der Nähe von Bremen haben ein KI-basiertes Werkzeug entwickelt, das die Benotung im Sportunterricht individueller und nach eigenen Angaben fairer machen soll. Das Projekt trägt den Namen "SkillFIT" und wurde von Schülerinnen und Schülern im Rahmen eines Innovationswettbewerbs entwickelt.