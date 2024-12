Der Optik- und Elektronikkonzern Carl Zeiss setzt weiter auf seinen Gründungsort Jena. Die Zahl der Beschäftigten ist gestiegen, eine Großinvestition kommt trotz der Konjunkturflaute voran.

red/dpa 17.12.2024 - 17:00 Uhr

Der Optik- und Elektronikkonzern Carl Zeiss hat trotz der insgesamt schwachen Konjunktur das Personal in seinen Tochterfirmen in Jena weiter aufgestockt. Die Zahl der Thüringer Beschäftigten sei im vergangenen Geschäftsjahr, das bis Ende September lief, um zehn Prozent gestiegen, sagte ein Unternehmenssprecher. Insgesamt würden in den verschiedenen Firmen derzeit 3450 Mitarbeiter beschäftigt. Jena sei damit neben dem Konzernsitz in Oberkochen (Baden-Württemberg) einer der großen deutschen Standorte des Konzerns, an dem derzeit auch kräftig investiert werde.