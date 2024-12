Trump stellt sich selbst immer wieder als erfolgreichen Geschäftsmann und Verhandler dar. Nun macht der japanische Technologiekonzern Softbank Trump und den USA ein großes Versprechen.

Washington - Der designierte US-Präsident Donald Trump hat Investitionen des japanischen Technologiekonzerns Softbank in Höhe von 100 Milliarden US-Dollar (rund 95 Milliarden Euro) in Projekte in den Vereinigten Staaten angekündigt. Mit diesem Investment sollten 100.000 Arbeitsplätze in den USA geschaffen werden, sagte Softbank-Chef Masayoshi Son bei einem gemeinsamen Auftritt mit Trump in dessen Anwesen Mar-a-Lago im US-Bundesstaat Florida. Das Geld soll in den kommenden vier Jahren fließen.