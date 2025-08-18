Technologiepark in Tübingen Biotechfirmen mit ehrgeizigen Zielen
Curevac soll noch dieses Jahr an Biontech verkauft werden. Doch andere Firmen im Tübinger Technologiepark wollen den Umsatz kräftig steigern. Auch neue Gebäude werden gebaut.
Noch immer beherrschen Baukräne die Szenerie im Tübinger Wissenschafts- und Technologiecampus bei der Sternwarte hoch über der Stadt. Auf dem Gelände sind neben Curevac auch eine ganze Reihe kleinerer Unternehmen aktiv. Und sie müssen nicht hungern auf dem Areal, das die Einheimischen auch als „Obere Viehweide“ bezeichnen. Ein Überblick.