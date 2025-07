„Teddy Teclebrhan Show“ bei Prime Video Teddy, die Schwaben, Iris Berben und die AfD

In seiner Show bei Amazon Prime darf der Comedian Teddy endlich alles machen, was er will: Zum Beispiel ungeniert schwäbeln, seiner Mössinger Heimat ein Denkmal setzen und Iris Berben bei einem Casting wie eine Anfängerin behandeln.