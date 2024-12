Die Jugendliche aus Steinheim (Kreis Ludwigsburg) sichert sich bei der TV-Show den Titel als beste Frau. Beim Public Viewing am Freitagabend tobt der Saal. Der Erfolgshunger der Schülerin ist damit aber noch nicht gestillt.

Christian Kempf 07.12.2024 - 10:24 Uhr

Der Lauf von Nicola Wulf im ersten Finale der TV-Show Ninja Warrior Germany war ein sporthistorischer Moment. Im Studio bei der Aufzeichnung eskalierten die Kommentatoren Frank Buschmann und Jan Köppen. Mama Anita Wulf wischte sich eine Träne aus dem Augenwinkel. Beim Public Viewing in den Räumlichkeiten der Firma Fröscher in Steinheim, wo die RTL-Sendung am Freitagabend auf drei Großbildschirmen übertragen wurde, tobte die Menge.