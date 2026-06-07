Ein Teenager beherrscht die Formel 1: Auch in Monte-Carlo lässt Kimi Antonelli alle hinter sich. Max Verstappen sieht das Rennende in der eigenen Wohnung.
07.06.2026 - 17:56 Uhr
Monte-Carlo - Die italienische Flagge legte der erstaunliche Formel-1-Wunderjunge Kimi Antonelli auch in der Loge von Monaco-Fürst Albert II. nicht ab. Zuvor hatte der 19 Jahre alte Mercedes-Pilot beim Grand-Prix-Klassiker seinen fünften Sieg in Serie euphorisch bejubelt und ist nun der jüngste Gewinner auf den Straßen von Monte-Carlo. Völlig unbeeindruckt von Schlaglöchern und einer langen Renn-Unterbrechung fuhr der Italiener erneut allen davon, seine WM-Führung wächst immer weiter. "Es war ein unglaubliches Wochenende", schwärmte Antonelli.