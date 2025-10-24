Die Vogelgrippe verbreitet sich aktuell wieder, im Alb-Donau-Kreis müssen 15.000 Tiere wegen eines Ausbruchs getötet werden. Wie ein Stuttgarter Geflügelbetrieb die Lage einschätzt.
24.10.2025 - 11:58 Uhr
Bei Patrick Haag vom Tegerhof in Stuttgart-Degerloch rufen aktuell Menschen an, weil sie sich Sorgen um ihre Weihnachtsgans machen. Der Grund: Die Vogelgrippe breitet sich wieder in Deutschland aus – auch in Baden-Württemberg. In einem Betrieb im Alb-Donau-Kreis müssen 15.000 Tiere wegen eines Ausbruchs getötet werden, der Betrieb ist gesperrt. Die Vogelgrippe ist eine hochansteckende Infektionskrankheit, die bei vielen Vogel- und Geflügelarten tödlich verläuft. Für Menschen ist sie nicht gefährlich.