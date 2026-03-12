Tegut Böblingen „Ohne diese Lösung drohte der Verlust von 4 500 Jobs“
Die Schweizer Lebensmittelkette Migros verkauft ihre Tegut-Filialen an Edeka. In Böblingen weiß zur Zeit niemand, wie es weiter geht.
Am Mittwoch hatte es die Belegschaft des Tegut-Marktes in Böblingen erfahren: Die Schweizer Einzelhandelskette Migros will 200 von 300 Tegut-Filialen abstoßen und sie an Edeka verkaufen. „Ohne diese Lösung hätte die Schließung von zahlreichen Standorten und der Verlust von mehr als 4500 Arbeitsplätzen gedroht“, hieß es in einer Mitteilung von Edeka