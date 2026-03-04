Irans Armeesprecher warnt Israel vor Angriffen auf die iranische Botschaft in Beirut. Man habe „sehr große Fähigkeiten“, heißt es.

red/dpa 04.03.2026 - 19:27 Uhr

Irans Armeesprecher Abolfasl Schekartschi hat mit Angriffen auf israelische Botschaften weltweit gedroht, falls Israel die iranische Botschaft in der libanesischen Hauptstadt Beirut attackieren sollte. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna sagte der General, in diesem Fall würden die israelischen Botschaften auf der ganzen Welt als „legitime Ziele“ gelten. Der Iran verfüge über „sehr große Fähigkeiten“. Bisher halte sich sein Land aus internationalen Rücksichten und Erwägungen zurück.