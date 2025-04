Die russische Regierung hat die zwischen den USA und dem Iran geplanten Gespräche über das iranische Atomprogramm begrüßt. „Wir wissen, dass es in Oman direkte und indirekte Kontakte geben soll. Und natürlich können wir dies nur begrüßen, da dies eine Deeskalation bei den Spannungen um den Iran einleiten kann“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag vor Journalisten.

Moskau habe sich immer wieder dafür ausgesprochen, die Probleme bezüglich des iranischen Atomprogramms „mit politischen und diplomatischen Mitteln zu regeln“, fügte er hinzu. Vertreter des Iran, Russlands und Chinas wollten am Dienstag in Moskau ebenfalls über die iranische Atompolitik sprechen.

US-Präsident Donald Trump hatte am Montag Gespräche mit dem Iran angekündigt. „Wir haben am Samstag ein großes Treffen, bei dem wir direkt mit ihnen verhandeln werden“, sagte Trump. Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtete am Dienstag, Außenminister Abbas Araghtschi werde in Oman „indirekte Gespräche“ mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff führen. Bei indirekten Verhandlungen ist in der Regel ein Vermittler zwischengeschaltet, der getrennt voneinander stattfindende Gespräche mit beiden Seiten führt.

Westliche Staaten werfen dem Iran seit Jahren vor, an Atomwaffen zu bauen. Teheran bestreitet dies. 2015 hatte der Iran mit dem Westen ein Abkommen unterzeichnet, das die Lockerung von Sanktionen im Gegenzug für eine Einschränkung des iranischen Atomprogramms vorsah. Während der ersten Präsidentschaft Trumps zogen sich die USA jedoch 2018 einseitig aus dem Abkommen zurück. Bemühungen um eine Wiederbelebung des Atomabkommens scheiterten seither.