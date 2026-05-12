Teilhabe für alle Junge Leute für Demokratie motivieren
Als Geschäftsführerin der Kinder- und Jugendarbeit in Ostfildern hat Karen Sämann gerade jene im Blick, die am Rand der Gesellschaft stehen.
Als Geschäftsführerin der Kinder- und Jugendarbeit in Ostfildern hat Karen Sämann gerade jene im Blick, die am Rand der Gesellschaft stehen.
Junge Menschen, die am Rand der Gesellschaft stehen, will Karen Sämann besser integrieren. Da hat sie gerade queere Jugendliche im Blick. „Es geht darum, ihnen eine Stimme zu geben“, sagt die Sozialpädagogin – wie allen anderen auch. Seit einem Jahr ist sie für die Kiju der Stadt Ostfildern zuständig, deren Träger der Kreisjugendring Esslingen ist. „Mit dem Modell holen wir viele Kinder und Jugendliche ab“, lobt Sämann das Konzept, das auf die Große Kreisstadt zugeschnitten ist.