So will man in Weil der Stadt das Parken angehen

Das Parken – und wo es nicht erlaubt oder kostenpflichtig ist – hat in Weil der Stadt in der Vergangenheit für emotionale Debatten gesorgt. Mit einem externen Institut will man das Thema jetzt wissenschaftlich angehen.

Sophia Herzog 05.05.2025 - 15:22 Uhr

Geht es um den Verkehr, scheiden sich oft die Geister. In Weil der Stadt hatte 2023 strengere Parkregeln samt Gebühren- und Parkscheibenpflicht für Stirnrunzeln gesorgt. Dem Thema will man sich in der Keplerstadt auch weiterhin widmen – und zwar bald auch mit externer Hilfe. Dem Gemeinderat hatte die Verwaltung jüngst eine geplante Teilnahme am Projekt „Parken neu organisieren“ des Deutschen Instituts für Urbanistik (DiFu) mitgeteilt.