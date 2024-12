Craig Taylor ist Eventkoch, in Korntal-Münchingen veranstaltet er Kurse und Caterings. In der TV-Show „The Taste“ kämpft er zurzeit um den Sieg. Warum er das tut – und wie sein Leben abseits der Kameras aussieht.

Stefanie Köhler 04.12.2024 - 07:14 Uhr

Als der Besuch eintrudelt, räumt Craig Taylor gerade noch die Küche auf. Nach einer Veranstaltung ist vor einer Veranstaltung. Schon vor seiner Teilnahme an der Sat.1-Kochshow „The Taste“ sei er „megapräsent“ gewesen und etwa für Firmen viel unterwegs, berichtet der 37-jährige Eventkoch, während er in aller Ruhe klar Schiff in seiner Eventlocation „Taylor’s Kitchen“ in Korntal-Münchingen macht. Jetzt herrsche allerdings „richtig großer Trubel“. Sein Ziel sei, eine Marke zu schaffen und sichtbar zu sein. Dass ihm das im Rampenlicht einer Show wie „The Taste“ gelingt, ahnte er nicht.