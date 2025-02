Das Auswärtige Amt hat seine Reisewarnung für Israel abgeschwächt. Seit Donnerstag gilt nur noch eine Teilreisewarnung für bestimmte Gebiete in Israel - die Reisewarnung für das gesamte Land, die nach dem Hamas-Großangriff im Oktober 2023 ausgesprochen war, wurde damit eingeschränkt. Generell rät das Auswärtige Amt aber nach wie vor von Reisen nach Israel ab: Die Sicherheitslage dort könne sich „schnell und ohne Vorwarnung weiter verschärfen“.

Das Staatliche Israelische Tourismusbüro in Deutschland begrüßte die Entscheidung als „positives Signal“. Es verwies darauf, dass „beliebte touristische Gebiete wie Tel Aviv, Eilat, Jerusalem und das Tote Meer“ nun nicht mehr von der Reisewarnung betroffen seien.

Warnung nur noch vor Reisen in Norden Israels

Konkret warnt das Auswärtige Amt nun noch vor Reisen in den Norden Israels und in Gebiete nahe der Grenze zum Gazastreifen. Vor Reisen in den Gazastreifen und in das Westjordanland wird weiter gewarnt. Generell herrsche in Israel ein „hohes Risiko einzelner terroristischer Anschläge“, schreibt das Auswärtige Amt in seinen Sicherheitshinweisen.