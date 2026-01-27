Die Teilzeit-Debatte des Bundestags beschäftigt nicht nur die Bürgerinnen und Bürger Deutschlands, sondern auch die Bundestagsabgeordnete der Grünen, Ricarda Lang. Die Politikerin äußerte sich auf der Social-Media Plattform „X“ am Montag Abend auf satirische Weise zum Antrag der CDU. Dabei nahm Sie einen Unionspolitiker besonders ins Visier.

Ricarda Lang stellt Markus Söder ironisch infrage Die in Nürtingen aufgewachsene Lang fragt in ihrem Post, ob der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sein Amt aufgeben solle, wenn dem Antrag der Union zugestimmt wird. Als Grund für diese ironische Frage weist die 32-jährige auf den Umstand hin, dass Markus Söders Amt als Ministerpräsident auch unter die „Lifestyle-Teilzeit“ fallen würde. Eben genau diese möchte die Union mit dem Antrag einschränken.

Worum geht es bei der Teilzeit-Debatte genau?

Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) der CDU will das Recht auf Teilzeit in Deutschland deutlich einschränken. Laut der MIT sollen in Zukunft nur noch Arbeitnehmer mit „besonderen Gründen“ wie Kindererziehung oder der Pflege von Angehörigen einen Anspruch auf Teilzeit haben, heißt es in einem Antrag für den CDU-Parteitag. Dieser trägt den Titel „Kein Rechtsanspruch auf Lifestyle-Teilzeit“. Die CDU-Wirtschaftsunion begründet ihren Antrag damit, dass die Teilzeitquote in Deutschland ein Rekordhoch erreicht habe.