Die von der CDU angestoßene Teilzeit-Debatte erregt die Gemüter. Auch Ricarda Lang äußerte sich humorvoll über Social Media zum Diskurs.
27.01.2026 - 16:54 Uhr
Die Teilzeit-Debatte des Bundestags beschäftigt nicht nur die Bürgerinnen und Bürger Deutschlands, sondern auch die Bundestagsabgeordnete der Grünen, Ricarda Lang. Die Politikerin äußerte sich auf der Social-Media Plattform „X“ am Montag Abend auf satirische Weise zum Antrag der CDU. Dabei nahm Sie einen Unionspolitiker besonders ins Visier.