Im Kreis Ludwigsburg arbeiten aktuell 58.500 Menschen in Teilzeit, überwiegend Frauen. Das passiere nicht aus Bequemlichkeit. Was fordert die NGG von der CDU?
19.02.2026 - 19:00 Uhr
Im Landkreis Ludwigsburg haben rund 58.500 Menschen einen Teilzeitjob. Die Teilzeitarbeit ist weiblich: 80 Prozent davon sind Frauen. Darauf weist die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) unter Berufung auf die Zahlen der Arbeitsagentur hin. So liege bei den Vollzeitjobs der Anteil der Frauen im Landkreis Ludwigsburg bei lediglich 31 Prozent.