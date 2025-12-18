Mit Arrow 3 hat Deutschland ein Raketenabwehrsystem aufgebaut, das feindliche Geschosse noch außerhalb der Atmosphäre zerstören soll. Nun ist das Abkommen ausgedehnt worden.

Deutschland und Israel haben israelischen Angaben zufolge einen Vertrag für die Erweiterung des Raketenabwehrsystems Arrow 3 unterschrieben. Das teilte Israels Außenministerium mit. Zuvor hatte am Mittwoch der Haushaltsausschuss des Bundestages Geld dafür bewilligt. Israels Verteidigungsministerium sprach von Kosten in Höhe von umgerechnet rund 2,6 Milliarden Euro. Die Zeremonie zur Unterzeichnung habe in Deutschland stattgefunden.