Seit dem Sturz des syrischen Langzeitmachthabers Baschar al-Assad greift die israelische Luftwaffe immer wieder in Syrien an. Diesmal richteten sich die Attacken gegen Raketendepots.

red/dpa 30.05.2025 - 23:18 Uhr

Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben zwei Angriffe gegen Ziele in Syrien geflogen. Beide richteten sich laut israelischem Militär gegen Waffenlager in der Nähe von Latakia an der Mittelmeerküste. In einem dieser Depots sollen Raketen für den Beschuss von Schiffen gelagert gewesen sein, im anderen Luftabwehrraketen.