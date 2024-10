Bei einem Schusswaffen-Angriff in der israelischen Küstenstadt Tel Aviv sind am Dienstag laut israelischer Polizei mindestens vier Menschen getötet worden.

red/AFP 01.10.2024 - 19:23 Uhr

Bei einem Schusswaffen-Angriff am Dienstag in der israelischen Küstenstadt Tel Aviv sind nach jüngsten Angaben der Polizei mindestens vier Menschen getötet worden. Zwei „Terroristen“ seien „neutralisiert“ worden, teilte die Polizei in einer Erklärung weiter mit. Neben den vier toten Zivilisten gebe es zudem sieben Verletzte.