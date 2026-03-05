Wieder einmal schlagen Anrufbetrüger zu, dieses Mal in Böblingen bei einer 85-Jährigen. Sie händigt einem Boten nach einem dreistündigen Telefonat Schmuck im Wert von 3000 Euro aus.
05.03.2026 - 11:08 Uhr
In Böblingen ist eine 85 Jahre alte Frau Opfer von Anrufbetrügern geworden. Wie die Polizei berichtet, wurde die Seniorin am Mittwochnachmittag von Unbekannten angerufen. Diese versuchten der 85-Jährigen glaubhaft zu machen, dass ihre Tochter in einen tödlichen Unfall verwickelt gewesen wäre. Um nicht ins Gefängnis zu müssen, bräuchte sie eine Kaution in Höhe von 70 000 Euro.