Eine 80-Jährige ist am Montag Opfer eines Telefonbetrügers geworden, der sich als Bankmitarbeiter ausgegeben hatte. Die Beute waren mehrere tausend Euro.

Eine 80 Jahre alte Sindelfingerin erhielt am Montagnachmittag einen Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters. Wie die Polizei berichtet, machte der Anrufer der Seniorin glaubhaft, dass ihre Bank die TAN-Generatoren abschaffe und deshalb ihre EC-Karte neu programmiert werden müsse. Daraufhin führte der Betrüger die Frau mehrere Male durch das Menü des TAN-Generators. Da er dabei einen technischen Defekt festgestellt habe, werde er sich am Folgetag wieder melden.

 

Die 80-Jährige stellte daraufhin mehrere unberechtigte Abbuchungen von ihrem Konto in Höhe von insgesamt etwa 4000 Euro fest.