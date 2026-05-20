Eine 80-Jährige ist am Montag Opfer eines Telefonbetrügers geworden, der sich als Bankmitarbeiter ausgegeben hatte. Die Beute waren mehrere tausend Euro.

Wolfgang Berger 20.05.2026 - 10:21 Uhr

Eine 80 Jahre alte Sindelfingerin erhielt am Montagnachmittag einen Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters. Wie die Polizei berichtet, machte der Anrufer der Seniorin glaubhaft, dass ihre Bank die TAN-Generatoren abschaffe und deshalb ihre EC-Karte neu programmiert werden müsse. Daraufhin führte der Betrüger die Frau mehrere Male durch das Menü des TAN-Generators. Da er dabei einen technischen Defekt festgestellt habe, werde er sich am Folgetag wieder melden.