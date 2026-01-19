Ein tödlicher Unfall – und die Enkelin soll ins Gefängnis? Das kann eine Oma erschüttern. Mit so einer Geschichte haben Betrüger eine Frau in Stuttgart hereingelegt.
19.01.2026 - 16:16 Uhr
Großeltern geht der Schutz ihrer Enkelkinder über alles. Auch dann noch, wenn die Kinder längst erwachsen sind und Auto fahren – das nützen Betrüger immer wieder auf perfide Art und Weise aus. So ist eine Seniorin im Stadtteil Hausen am Freitag von einem Anrufer geschockt worden, der behauptete, ihre Enkeltochter sei in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen. Um die junge Frau vor einer angeblich dräuenden Untersuchungshaft zu bewahren, bezahlte die Seniorin für eine Kaution, die der Anrufer fordertet.