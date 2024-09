Telefonbetrug in Stuttgart-Botnang

Die Betrüger versuchen es mit einer altbekannten Masche, welche die Seniorin offenbar nicht kennt. Sie gibt unter anderem Schmuck und Uhren mit enormem Wert an die Betrüger. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Sebastian Winter 19.09.2024 - 11:59 Uhr

Eine Seniorin ist am Mittwoch in Stuttgart-Botnang in die Fänge von Telefontrickbetrügern geraten und hat dadurch Wertgegenstände von mehreren zehntausenden Euro verloren.