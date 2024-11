Die Polizei warnt vor einer neuen Betrugsmasche, bei der es die Tatpersonen mal wieder auf ältere Mitmenschen abgesehen haben. Sie gehen besonders risikobereit vor.

Christine Bilger 18.11.2024 - 15:27 Uhr

Gleich vier Senioren aus dem Stuttgarter Osten sind am vergangenen Dienstag, 12. November, von einer Frau angerufen worden, die sich als Mitarbeiterin einer Bank ausgegeben haben soll. In einem Fall gelang es den Tatpersonen, die hinter dem Anruf steckten, einen größeren Geldbetrag von einem der Angerufenen zu erbeuten. Sie brachten ihre Opfer durch geschickte Gesprächsführung dazu, ihnen die EC-Karte zu geben und den dazugehörenden PIN – die Geheimzahl – zu verraten, mit der man am Automaten Geld abheben kann. Erfolgreich zum Automaten seien sie aber nur in einem Fall gegangen. Es seien dabei mehrere Tausend Euro abgehoben worden.