Ob mit den Fantastischen Vier oder solo – Thomas D. kennt Begeisterung und Ängste. Wie also hebt man im Glück nicht ab? Und wie meistert man Untiefen? Thomas D. antwortet.

Nikolai B. Forstbauer 30.11.2025 - 17:41 Uhr

Er hatte schon mal Rückenwind und war raus – um auf neuen Pfaden weitere kreative Kraft zu schöpfen. Fanta Vier-Star Thomas D. , mit den Fantastischen Vier 2026 auf großer „Der letzte Bus“-Tour, kennt Begeisterung und Ängste, Jubel und Häme, das Gefühl, Berge versetzen zu können – und die Sorge, auch nur einen Schritt weiter zu gehen. Keine Frage – der Mann hat etwas zu erzählen. Am Sonntag, 25. Januar 2026, etwa in der Benefiz-Reihe „Ein ganz persönlicher Abend“ im Hospitalhof Stuttgart (Büchsenstraße 33). Beginn ist um 18 Uhr. Der Abend lohnt sich doppelt – geht doch der Erlös an die Telefonseelsorge Stuttgart.