Anfang 2023 stellte die Telekom ihre bundesweit letzten 12.000 öffentlichen Telefone aus. Ihr Abbau dauert bis heute. Warum eigentlich? Tübingens OB ist empört über den „Unrat“.
16.02.2026 - 17:18 Uhr
Im Streit über den langwierigen Abbau von kaputten Telefonzellen möchte Tübingen die Deutsche Telekom zur Kasse bitten. „Es ist in Planung, eine Sondernutzungsgebühr für die Telefonzellen zu erheben“, sagte eine Sprecherin der Stadt Tübingen der dpa. Wie hoch die sein und wann sie kommen soll, ließ die Sprecherin offen. Es sei bedauerlich, dass die Telekom auf Nachfrage der Stadt keinen Termin für die Beseitigung der Standorte genannt habe.