Telemedizin in Stuttgart Wenn die Geburt zum Notfall wird: So greift der Tele-Arzt ein
Bei schwierigen Geburten arbeiten das Marienhospital, das Robert Bosch Krankenhaus und das Klinikum Stuttgart besser zusammen: Sie sind per Telemedizin vernetzt.
Bei schwierigen Geburten arbeiten das Marienhospital, das Robert Bosch Krankenhaus und das Klinikum Stuttgart besser zusammen: Sie sind per Telemedizin vernetzt.
„Das Kind hat eine gute Sättigung, die Maske ist dicht“, sagt Mirko Majorek. „Man sieht schon eine leichte Thoraxexkursion“, stellt der Oberarzt fest und fügt hinzu: „Weiter beatmen für 30 Sekunden.“ Hebamme Ronja Bechtoldt und Oberärztin Eva Tomaselli kümmern sich um das Neugeborene – das ist in diesem Fall aber eine Puppe. Mirko Majorek ist nur auf einem Bildschirm zu sehen und gar nicht persönlich anwesend, er sitzt tatsächlich im Olgäle, dem Kinderhospital des Klinikums Stuttgart, in der Innenstadt. Eva Tomaselli und Ronja Bechtoldt dagegen tun ihre Arbeit in der Geburtsabteilung des Robert Bosch Krankenhauses (RBK) auf dem Burgholzhof.