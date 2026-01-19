Polizeistatistik und Anwohnergefühle kollidieren in Gablenberg. Eine neue Initiative fordert Tempo 30 und begründet dies mit gefährlichen Verkehrssituationen sowie Studienergebnissen.
19.01.2026 - 11:32 Uhr
Obwohl die Polizei der Gablenberger Hauptstraße eine unauffällige Unfallbilanz attestiert und dort hauptsächlich Parkrempler registriert, fühlen sich Anwohner im Abschnitt zwischen Schmalzmarkt und Wagenburgstraße wiederholt unsicher und setzen sich für Tempo 30 ein. Jetzt haben sie die „Bürgerinitiative Verkehrsberuhigung Gablenberg“ gegründet und fordern einmal mehr die Absenkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit im Stadtteil – aktuell gelten auf den Hauptverkehrsachsen durch Stuttgart-Ost 40 Kilometer pro Stunde.