Tempolimit in Leutenbachtunnel Defekte Kameras – Darum gilt jetzt Tempo 60 im B 14-Tunnel bei Winnenden
Wegen einer Störung der Videoüberwachung wird das Tempo im Leutenbachtunnel gesenkt. Außerdem steht eine Vollsperrung an.
Wegen einer Störung der Videoüberwachung wird das Tempo im Leutenbachtunnel gesenkt. Außerdem steht eine Vollsperrung an.
Im Leutenbachtunnel bei Winnenden (Rems-Murr-Kreis) gilt seit Donnerstag, 9. April, eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 60 Stundenkilometer. Darauf weist das Landratsamt Rems-Murr hin. Hintergrund sei eine Störung der Videoüberwachung.