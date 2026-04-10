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  6. Defekte Kameras – Darum gilt jetzt Tempo 60 im B 14-Tunnel bei Winnenden

Tempolimit in Leutenbachtunnel Defekte Kameras – Darum gilt jetzt Tempo 60 im B 14-Tunnel bei Winnenden

Tempolimit in Leutenbachtunnel: Defekte Kameras – Darum gilt jetzt Tempo 60 im B 14-Tunnel bei Winnenden
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Im Leutenbachtunnel gilt aktuell ein Tempolimit von 60 Stundenkilometern. Foto: Frank Rodenhausen

Wegen einer Störung der Videoüberwachung wird das Tempo im Leutenbachtunnel gesenkt. Außerdem steht eine Vollsperrung an.

Rems-Murr : Frank Rodenhausen (fro)

Im Leutenbachtunnel bei Winnenden (Rems-Murr-Kreis) gilt seit Donnerstag, 9. April, eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 60 Stundenkilometer. Darauf weist das Landratsamt Rems-Murr hin. Hintergrund sei eine Störung der Videoüberwachung.

 

Laut der Behörde wurde eine Fachfirma mit der Behebung des Defekts beauftragt. Bis zum Abschluss der Reparaturarbeiten aber bleibe die Temporeduzierung bestehen.

Die reduzierte Geschwindigkeit diene der Sicherheit der Verkehrsteilnehmer. Ohne funktionierende Kameras sei die Überwachung des Tunnelgeschehens nur eingeschränkt möglich, so eine Sprecherin des Landratsamts. Das Straßenbauamt arbeite daran, die Störung schnellstmöglich zu beheben.

Nächtliche Sperrungen im Leutenbachtunnel

Unabhängig davon kommt es in den kommenden Wochen zu nächtlichen Sperrungen – auch im Leutenbachtunnel. Grund sind turnusgemäße Reinigungs- und Wartungsarbeiten.

Die Tunnelröhre in Fahrtrichtung Stuttgart wird von Mittwoch, 15. April, 21 Uhr, bis Donnerstag, 16. April, 5 Uhr, voll gesperrt. Die Tunnelröhre in Fahrtrichtung Backnang ist von Donnerstag, 16. April, 21 Uhr, bis Freitag, 17. April, 5 Uhr, voll gesperrt.

Die Maßnahmen betreffen unter anderem Beleuchtung, Beschilderung sowie Systeme wie Brandmelder, Lüftung und Kameratechnik. Ziel ist es, die Funktionsfähigkeit im Ernstfall sicherzustellen.

Die Sperrungen erfolgen nachts, um die Auswirkungen auf den Verkehr möglichst gering zu halten.

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