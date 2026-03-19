In Stuttgart startet die neue Spielstraßen-Saison. Bis zum Herbst wird in vielen Bezirken an einem Nachmittag eine Straße gesperrt. Neu: Das Angebot richtet sich an alle Generationen.

Früher war es normal, dass Kinder auf den Straßen vor der eigenen Haustüre spielen konnten. Doch diese Zeiten sind vor allem in Stadtgebieten mit viel Verkehr und enger Wohnbebauung schon lange vorbei. Doch zumindest kurzfristig sollen die Kinder den Straßenraum wieder zurückerobern. Als Teil des Aktionsplanes „Kinder- und Jugendfreundliche Kommune“ gibt es bereits seit dem Sommer 2018 das Projekt der temporären Spielstraßen.

42 Nachmittage sind bislang geplant Neu in diesem Jahr: Die Spiel- und Nachbarschaftsstraßen werden noch vielfältiger. Sie richten sich dabei nicht mehr ausschließlich an Kinder und Jugendliche, sondern an alle Anwohner. In Zeiten, in denen die Begegnungen zwischen den Generationen im Alltag seltener werden, sollen diese Straßen zum Treffpunkt werden und Raum zum Austausch und zum lebendigen Miteinander bieten – egal ob beim Spielen, Kaffeetrinken, Spazieren oder Gärtnern. Die Straßen, die alle in Tempo-30-Zonen liegen, werden einen Nachmittag lang für den kompletten Verkehr gesperrt und von einer Einrichtung der Jugendhausgesellschaft vor Ort pädagogisch betreut.



Der Startschuss für die diesjährige Saison ist am Freitag, 20. März, von 14 bis 18 Uhr, in der Goppeltstraße in Stuttgart-Nord. Bis Mitte Oktober finden weitere Spiel- und Nachbarschaftsstraßen in ganz Stuttgart statt. Bislang sind 42 Nachmittage an 22 Standorten in 17 Stadtbezirken geplant. Hier eine Übersicht:



20. März, Stuttgart-Nord, Goppelstraße, Veranstalter ist das Kinder- und Jugendhaus Nord.

24. April, Vaihingen, Pfarrhausstraße, Veranstalter ist das Kinder- und Jugendhaus Vaihingen/Büsnau.

5. Mai, Feuerbach, Wittlinger Straße, Veranstalter ist das Camp Feuerbach.

8. Mai, Stuttgart-Ost, Abelsbergstraße, Veranstalter ist die Mobile Jugendarbeit Ost.

8. Mai, Untertürkheim, Silvrettastraße, Veranstalter ist das Kinder- und Jugendhaus Untertürkheim.

16. Mai, Bad Cannstatt, Nauheimer Straße, Veranstalter ist das Jugendhaus Cann.

19. Mai, Obertürkheim, Uhlbacher Straße, Veranstalter ist das Kinder- und Jugendhaus Obertürkheim.

19. Mai, Stammheim, Sofie-Reis-Straße, Veranstalter ist das Kinder- und Jugendhaus Stammheim.

22. Mai, Stuttgart-Ost, Stöckachstraße, Veranstalter ist das Spielhaus.

22. Mai, Stuttgart-Freiberg, Flundernweg, Veranstalter ist das Kinder- und Jugendhaus Freiberg.

10. Juni, Feuerbach, Wittlinger Straße, Veranstalter ist das Camp Feuerbach.

11. Juni, Stuttgart-West, Seyfferstraße, Veranstalter ist das Stuttgarter Jugendhaus.

12. Juni, Bad Cannstatt, Essener Straße, Veranstalter ist das Kinder- und Jugendhaus Hallschlag.

19. Juni, Untertürkheim, Silvrettastraße, Veranstalter ist das Kinder- und Jugendhaus Untertürkheim.

19. Juni, Bad Cannstatt, Essener Straße, Veranstalter ist das Kinder- und Jugendhaus Hallschlag.

19. Juni, Botnang, Paul-Lincke-Straße, Veranstalter ist das Familien- und Nachbarschaftszentrum Botnang.

19. Juni, Hedelfingen, Heimgartenstraße, Veranstalter ist der Jugendtreff Hedelfingen.

25. Juni, Stuttgart-Ost, Landhausstraße, Veranstalter ist das Kinder- und Jugendhaus Ostend.

25. Juni, Zuffenhausen, Sachsenstraße, Veranstalter ist das Kinder- und Jugendhaus Zuffenhausen.

26. Juni, Stuttgart-Freiberg, Flundernweg, Veranstalter ist das Kinder- und Jugendhaus Freiberg.

26. Juni, Bad Cannstatt, Essener Straße, Veranstalter ist das Kinder- und Jugendhaus Hallschlag.

30. Juni, Feuerbach, Wittlinger Straße, Veranstalter ist das Camp Feuerbach.

30. Juni, Obertürkheim, Uhlbacher Straße, Veranstalter ist das Kinder- und Jugendhaus Obertürkheim.

3. Juli, Stuttgart-Ost, Hornbergstraße, Veranstalter ist das Gaisenhaus.

7. Juli, Stammheim, Sofie-Reis-Straße, Veranstalter ist das Kinder- und Jugendhaus Stammheim.

10. Juli, Stuttgart-Mitte, Schlosserstraße, Veranstalter ist der PopUp Jugendtreff.

14. Juli, Weilimdorf, Mittenfeldstraße, Veranstalter ist das Kinder- und Jugendhaus.

15. Juli, Weilimdorf, Mittenfeldstraße, Veranstalter ist das Kinder- und Jugendhaus.

16. Juli, Weilimdorf, Mittenfeldstraße, Veranstalter ist das Kinder- und Jugendhaus.

17. Juli, Hedelfingen, Heimgartenstraße, Veranstalter ist der Jugendtreff Hedelfingen.

18. Juli, Bad Cannstatt, Nauheimer Straße, Veranstalter ist das Jugendhaus Cann.

31. Juli, Bad Cannstatt, Theobald-Kerner-Straße, Veranstalter ist das Stuttgarter Jugendhaus.

18. September, Botnang, Paul-Lincke-Straße, Veranstalter ist das Familien- und Nachbarschaftszentrum Botnang.

19. September, Bad Cannstatt, Nauheimer Straße, Veranstalter ist das Jugendhaus Cann.

20. September, Vaihingen, Pfarrhausstraße, Veranstalter ist das Kinder- und Jugendhaus Vaihingen/Büsnau.

24. September, Stuttgart-West, Bismarckstraße, Veranstalter ist das Stuttgarter Jugendhaus.

25. September, Stuttgart-Freiberg, Flundernweg, Veranstalter ist das Kinder- und Jugendhaus Freiberg.

2. Oktober, Stuttgart-Mitte, Schlosserstraße, Veranstalter ist der PopUp Jugendtreff.

2. Oktober, Zuffenhausen, Sachsenstraße, Veranstalter ist das Kinder- und Jugendhaus Zuffenhausen.

2. Oktober, Untertürkheim, Silvrettastraße, Veranstalter ist das Kinder- und Jugendhaus Untertürkheim.

6. Oktober, Obertürkheim, Uhlbacher Straße, Veranstalter ist das Kinder- und Jugendhaus Obertürkheim.

9. Oktober, Hedelfingen, Heimgartenstraße, Veranstalter ist der Jugendtreff Hedelfingen.

16. Oktober, Stuttgart-Nord, Gopelstraße, Veranstalter ist das Kinder- und Jugendhaus Nord.

„Freiräume für Begegnungen und Spiel vor der Haustür sind ein hohes Gut. Gerade in Stadtteilen mit wenig Grünflächen und einer Unterversorgung an Spielplätzen macht jede einzelne Straße die Stadt kinderfreundlicher und lebenswerter für alle“, betont Maria Haller-Kindler, die Kinderbeauftragte der Stadt. „Sie machen Kinder sichtbar und tragen zu einem guten sozialen Miteinander bei“, ergänzt Marcus Moreno, Bereichsleiter der offenen Kinder- und Jugendarbeit der Stuttgarter Jugendhaus gGmbH.