In Stuttgart startet die neue Spielstraßen-Saison. Bis zum Herbst wird in vielen Bezirken an einem Nachmittag eine Straße gesperrt. Neu: Das Angebot richtet sich an alle Generationen.
20.03.2026 - 05:00 Uhr
Früher war es normal, dass Kinder auf den Straßen vor der eigenen Haustüre spielen konnten. Doch diese Zeiten sind vor allem in Stadtgebieten mit viel Verkehr und enger Wohnbebauung schon lange vorbei. Doch zumindest kurzfristig sollen die Kinder den Straßenraum wieder zurückerobern. Als Teil des Aktionsplanes „Kinder- und Jugendfreundliche Kommune“ gibt es bereits seit dem Sommer 2018 das Projekt der temporären Spielstraßen.