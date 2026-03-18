In Stuttgart startet die neue Spielstraßen-Saison. Bis zum Herbst wird in vielen Bezirken an einem Nachmittag eine Straße gesperrt. Neu: Das Angebot richtet sich an alle Generationen.

Früher war es normal, dass Kinder auf den Straßen vor der eigenen Haustüre spielen konnten. Doch diese Zeiten sind vor allem in Stadtgebieten mit viel Verkehr und enger Wohnbebauung schon lange vorbei. Doch zumindest kurzfristig sollen die Kinder den Straßenraum wieder zurückerobern. Als Teil des Aktionsplanes „Kinder- und Jugendfreundliche Kommune“ gibt es bereits seit dem Sommer 2018 das Projekt der temporären Spielstraßen.

42 Nachmittage sind bislang geplant Neu in diesem Jahr: Die Spiel- und Nachbarschaftsstraßen werden noch vielfältiger. Sie richten sich dabei nicht mehr ausschließlich an Kinder und Jugendliche, sondern an alle Anwohner. In Zeiten, in denen die Begegnungen zwischen den Generationen im Alltag seltener werden, sollen diese Straßen zum Treffpunkt werden und Raum zum Austausch und zum lebendigen Miteinander bieten – egal ob beim Spielen, Kaffeetrinken, Spazieren oder Gärtnern. Die Straßen, die alle in Tempo-30-Zonen liegen, werden einen Nachmittag für den kompletten Verkehr gesperrt und von einer Einrichtung der Jugendhausgesellschaft vor Ort pädagogisch betreut.

Der Startschuss für die diesjährige Saison ist am Freitag, 20. März, von 14 bis 18 Uhr, in der Koppentalstraße in Stuttgart-Nord. Bis Mitte Oktober finden weitere Spiel- und Nachbarschaftsstraßen in ganz Stuttgart statt. Bislang seien 42 Nachmittage an 22 Standorten in 17 Stadtbezirken geplant, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. „Freiräume für Begegnungen und Spiel vor der Haustür sind ein hohes Gut. Gerade in Stadtteilen mit wenig Grünflächen und einer Unterversorgung an Spielplätzen macht jede einzelne Straße die Stadt kinderfreundlicher und lebenswerter für alle“, betont Maria Haller-Kindler, die Kinderbeauftragte der Stadt. „Sie machen Kinder sichtbar und tragen zu einem guten sozialen Miteinander bei“, ergänzt Marcus Moreno, Bereichsleiter der offenen Kinder- und Jugendarbeit der Stuttgarter Jugendhaus gGmbH.