Eine 82-jährige Deutsche wird auf Teneriffa getötet. Im Verdacht steht ihr Sohn. Was bisher zu den Hintergründen bekannt ist.

red/dpa 02.02.2026 - 18:48 Uhr

Eine Deutsche, die auf der Kanareninsel Teneriffa lebte, ist ihrer Wohnanlage Sunflower in dem Küstenort Costa del Silencio erschossen worden. „Die Frau wurde am Sonntag mit Schusswunden entdeckt“, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Wenig später sei der Sohn der Getöteten, ein ebenfalls auf der Insel lebender Deutscher, unter dem Verdacht festgenommen worden, seine Mutter umgebracht zu haben. Die Ermittlungen liefen noch und ein mögliches Motiv für die Tat sei unbekannt, betonte die Sprecherin.