Der Tennis-Zweitligist TC Blau-Weiß Vaihingen/Rohr holt Marie Vogt und Michaela Bayerlova aus Bernhausen und will Heidelberg mit Laura Siegemund ärgern.

Harald Landwehr 07.05.2025 - 13:58 Uhr

Bei den Tennisspielerinnen des TC Blau-Weiß Vaihingen/Rohr ist die bislang einzige Saison der Vereinsgeschichte im nationalen Oberhaus noch in frischer Erinnerung: Im Sommer 2022 tummelte sich das Filderteam in der ersten Bundesliga im Kreis von Vereinen mit absoluten Weltklassespielerinnen, sammelte sogar zwei Siege und stieg am Ende, trotz Punktgleichheit mit gleich drei Konkurrenten, sehr unglücklich wieder ab. Gegen eine Wiederholung des Meistercoups von 2021 in der am Sonntag (11 Uhr) mit dem Auswärtsspiel in Ludwigshafen beginnenden Zweitligasaison hätte am Schwarzbach niemand etwas: „Wenn ich meine Spielerinnen frage, dann wollen die natürlich alle Spiele gewinnen und wieder ganz nach oben gehen“, sagt der Cheftrainer Michael Seibold.