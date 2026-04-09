Zweites Spiel, zweiter Sieg: Alexander Zverev kommt auf dem geliebten Sand in Schwung. Nun geht es gegen einen aufstrebenden Publikumsliebling.

dpa 09.04.2026 - 13:28 Uhr

Monte-Carlo - Alexander Zverev hat beim Sandplatz-Turnier in Monte-Carlo ohne große Mühe das Viertelfinale erreicht. Der 28-Jährige gewann in seiner Wahlheimat das Achtelfinale gegen den Belgier Zizou Bergs mit 6:2, 7:5 und zeigte sich im Vergleich zu seinem Auftaktmatch gegen den Chilenen Cristian Garín deutlich verbessert. Gegen Garín hatte Zverev nur mit viel Mühe in drei Sätzen ein frühes Aus zum Start der von ihm geliebten Sandplatz-Saison vermieden.