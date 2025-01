Von den deutschen Tennis-Männern schafft es nur Alexander Zverev in die dritte Runde der Australian Open. In Runde zwei erwischt es Daniel Altmaier, der einem französischen Altstar unterliegt.

Melbourne - Daniel Altmaier hat den Einzug in die dritte Runde der Australian Open verpasst. Der 26-Jährige musste sich dem Franzosen Gaël Monfils mit 5:7, 3:6, 6:7 (3:7) geschlagen geben.

Damit ist von den deutschen Tennis-Männern nur noch Alexander Zverev vertreten. Der Weltranglistenzweite hatte durch einen ungefährdeten Dreisatzsieg gegen den Spanier Pedro Martinez die dritte Runde erreicht. Bereits vor Altmaier ausgeschieden waren Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann und Dominik Koepfer.

Lesen Sie auch

Der 38-jährige Monfils, der kürzlich das ATP-Turnier in Auckland gewonnen hatte, steht zum zwölften Mal in seiner Karriere in der dritten Runde von Melbourne. Von den aktiven Spielern weist nur Serbiens Tennisstar Novak Djokovic (17) in dieser Statistik eine bessere Bilanz auf.