Ob Alexander Zverev 2026 wieder nach Stuttgart kommen wird, ist noch nicht bekannt. Drei andere Tennis-Stars wollen im nächsten Jahr dabei sein.

red/dpa 07.10.2025 - 12:42 Uhr

Zverev-Angstgegner Taylor Fritz schlägt auch im nächsten Jahr beim Tennis-Turnier am Stuttgarter Weissenhof auf. Neben dem amerikanischen Titelverteidiger aus den USA haben auch Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff und US-Boy Tommy Paul für die vom 6. bis 14. Juni stattfindende Rasen-Veranstaltung ihre Zusage gegeben. Das teilten die Veranstalter mit.