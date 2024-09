Jannik Sinner gewinnt das erste US-Open-Halbfinale mit reichlich Drama. Dem großen Außenseiter Jack Draper geht es dabei gar nicht gut.

dpa 07.09.2024 - 02:28 Uhr

New York - Topfavorit Jannik Sinner hat in einem Halbfinale mit reichlich Drama erstmals das Endspiel bei den US Open erreicht. Der italienische Tennis-Weltranglistenerste stürzte beim 7:5, 7:6 (7:3), 6:2 gegen Außenseiter Jack Draper auf sein linkes Handgelenk und musste behandelt werden. Sein britischer Gegner übergab sich während der Partie mehrfach auf dem Platz und sprach hinterher über Ängste in so großen Spielen.