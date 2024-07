Nach Olympia ist Schluss – aber: Wie viele Matches spielt Angelique Kerber noch bis dahin? Am Samstag hat sie überraschend Naomi Osaka geschlagen. Lernt sie Paris doch noch lieben?

Dirk Preiß 28.07.2024 - 12:57 Uhr

Sie hatte gekämpft wie in besten Zeiten, hatte unerreichbar scheinende Bälle aus den Ecken des Court Philippe Chatrier gekratzt, hatte starke und gewinnbringende Grundlinienschläge gezeigt. Aber vor allem: Sie hatte es so richtig genossen. Wer das womöglich nicht gesehen hatte von einem der Plätze in diesem riesigen Tennisstadion, der musste Angelique Kerber nach ihrem Sieg in der ersten Runde des Olympiaturniers nur ins Gesicht schauen. Und ihren Worten lauschen.