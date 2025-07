Berlin - Rafael Nadals Onkel Toni wird laut Informationen der "Sport Bild" nicht neuer Trainer von Alexander Zverev. Toni Nadal habe dem deutschen Topspieler aus Zeitgründen abgesagt, hieß es. Weil er die Tennis-Akademie auf Mallorca leite, Direktor des Turniers auf der Ferieninsel sei und Vorträge halte, könne er Zverev nicht ständig begleiten.

Der zuletzt in der ersten Runde von Wimbledon ausgeschiedene Weltranglisten-Dritte hatte nach seinem Urlaub einige Zeit in der Akademie trainiert. Dies hatte Gerüchte über eine künftige Zusammenarbeit mit Toni Nadal befeuert. Zudem könne der langjährige Weltranglisten-Erste Rafael Nadal als Berater agieren, hieß es.

Keine Aussagen von Zverev zu Trainerfrage

In einem Video, das die Rafa Nadal Academy am Dienstag veröffentlichte, äußerte sich Zverev nicht zur Trainerfrage. "Es war sehr schön, eine sehr gute Woche", sagte der Olympiasieger von 2021 in dem Video. Er habe "sehr viel Hilfe von Toni und auch Rafa bekommen. Es war fantastisch, die beiden wiederzusehen", sagte der 28-Jährige. "Ich habe meine Zeit hier genossen und ich bin bereit, jetzt in die USA zu reisen."

In Nordamerika startet nun die Hartplatzsaison mit den US Open in New York ab dem 24. August als Höhepunkt. Beim Masters-Turnier in Toronto, das Ende dieser Woche beginnt, ist Zverev nach den Absagen etlicher Topspieler an Nummer eins gesetzt.

Nach dem frühen Aus in Wimbledon hatte Zverev über mentale Probleme gesprochen und Urlaub gemacht. Aktuell wird er von seinem Vater trainiert, sein Bruder Mischa fungiert als Manager und begleitet ihn ebenfalls. Die deutsche Tennis-Legende Boris Becker hatte sich sehr angetan über die diskutierte Zusammenarbeit mit Toni und Rafael Nadal geäußert.