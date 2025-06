Der College-Student der SV Böblingen wird zum dritten Mal in Folge Bezirksmeister im Tennis – und auch an seiner Uni sammelte der 20-Jährige einige Erfolge ein.

An Amar Tahirovic (SV Böblingen) gibt es kein Vorbei. Der College-Student hat nicht nur in beeindruckend offensiver Spielweise seine dritte Bezirksmeisterschaft gewonnen, er kehrte Mitte Mai bereits als „Player of the Year“ mit einer 21:1-Bilanz aus Pennsylvania zurück. „Ich habe im dritten Jahr an der Bucknell University abgeräumt, was ging“, erzählt der 20-jährige Deutsch-Amerikaner, der als „Athlete of the Year“ an seiner Uni sowie für seine akademischen Leistungen ausgezeichnet wurde.